Застосунок Starlink для доступу до інтернету від SpaceX став найзавантажуванішим в Україні
Додаток Starlink, який дозволяє отримати через смартфон доступ до супутникового інтернету від SpaceX, став найбільш завантажуваним додатком в Україні
Про це пише Forbes з посиланням на дані компанії Sensor Tower, передає ЕП.
За даними Sensor Tower, додаток 13 березня, завантажили 21 тис разів - найбільша кількість завантажень у всьому світі за один день,більшість завантажень - в Україні.
Аналітики зазначали, що додаток завантажили в Україні майже 100 тис. разів.
"Станції супутникового інтернету Starlink вже працюють в Україні, щоб підтримати належне функціонування критичної інфраструктури та послуги у сфері охорони здоров’я, фінансів та енергетики. Starlink розроблений, щоб надавати широкосмуговий доступ до інтернету в місцях, де доступ був ненадійним або повністю відсутнім. А застосунок потрібний, щоб встановити зв’язок із супутником і щоб запрацював інтернет", - зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
- 6 березня в Україну прибула чергова партія станцій супутникового інтернету Starlink.
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