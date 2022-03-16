В Україну прибула ще одна партія Starlink від Ілона Маска
В Україну прибула чергова партія станцій супутникового інтернету Starlink
Про це у своєму Facebook повідомив Михайло Федоров.
Міністр цифрової трансформації подякував Польщі та Ілону Маску за нову партію Starlink.
"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі!", - написав Михайло Федоров.
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