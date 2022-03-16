В Україну прибула ще одна партія Starlink від Ілона Маска

Про це у своєму Facebook повідомив Михайло Федоров.



Міністр цифрової трансформації подякував Польщі та Ілону Маску за нову партію Starlink.



"Ще одна партія Starlink в Україні. Майбутнє за технологіями. Технології сьогодні допомагають українцям, допомагають новому добру перемогти старе зло. Майбутнє за Україною! Дякую Ілон! Дякуємо Польщі!", - написав Михайло Федоров.



Нагадаємо, "Україно, тримайся стійко": Ілон Маск закликав світ відмовитись від російської нафти

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