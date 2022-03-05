"Україно, тримайся стійко": Ілон Маск закликав світ відмовитись від російської нафти

Підприємець Ілон Маск закликав світ збільшити видобуток нафти та газу, щоб відмовитись від російського експорту.

Про це він написав у своєму "Twitter".

"Мені неприємно це говорити, але нам потрібно негайно збільшити видобуток нафти та газу. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів", - зазначив він.





Hate to say it, but we need to increase oil & gas output immediately.



Extraordinary times demand extraordinary measures. — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Ілон Маск додав, що підтримує такі заходи навіть попри те, що це негативно вплине на його компанію Tesla.

"Очевидно, це негативно вплине на Tesla, але екологічні енергетичні рішення просто не можуть реагувати миттєво, щоб компенсувати експорт російської нафти та газу", - додав він.

"Україно – тримайся стійко", - наголосив підприємець.



???????????????????????? Hold Strong Ukraine ???????????????????????? — Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2022

Нагадаємо, віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink.

Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну.

28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну. Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.

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