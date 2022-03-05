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"Україно, тримайся стійко": Ілон Маск закликав світ відмовитись від російської нафти

5 березня, 2022 субота
03:46
Новини Ілон Маск

Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів

Підприємець Ілон Маск закликав світ збільшити видобуток нафти та газу, щоб відмовитись від російського експорту.

Про це він написав у своєму "Twitter".

"Мені неприємно це говорити, але нам потрібно негайно збільшити видобуток нафти та газу. Надзвичайні часи вимагають надзвичайних заходів", - зазначив він.

 

Ілон Маск додав, що підтримує такі заходи навіть попри те, що це негативно вплине на його компанію Tesla.

"Очевидно, це негативно вплине на Tesla, але екологічні енергетичні рішення просто не можуть реагувати миттєво, щоб компенсувати експорт російської нафти та газу", - додав він.

"Україно – тримайся стійко", - наголосив підприємець.
 

  • Нагадаємо, віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до американського бізнесмена Ілона Макса з проханням надати Україні доступ до швидкісного інтернету Starlink.
  • Маск відгукнувся і відправив обладнання в Україну.
  • 28 лютого перші термінали Starlink, за словами Федорова, прибули в Україну. Федоров попросив у компаній генератори, які б живили станції для супутникового інтернету Starlink. За добу Ілон Маск повідомив, що компанія вирішила проблему.

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