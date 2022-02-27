Перебоїв зі зв’язком не буде. Термінали Starlink їдуть в Україну

Про це повідомляє телеграм-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, передає "Еспресо.Захід”.

"Термінали Старлінк ідуть в Україну! Дякую Ілону Маску та кожному хто підтримує Україну", – написав міністр.

Раніше Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням забезпечити Україні доступ до супутникового інтернету.

"Ілоне Маск, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс, Росія намагається окупувати Україну! Поки що ваші ракети успішно приземляються з космосу – російські ракети атакують мирне населення України! Просимо забезпечити Україну станціями Starlink і звернутися до розсудливих росіян вставати", – написав урядовець у Twitter.

У відповідь Ілон Маск зазначив, що Starlink активний в Україні, а більша кількість терміналів – у дорозі.

Starlink – проєкт компанії SpaceX щодо розробки високопродуктивної супутникової платформи для виготовлення супутників зв'язку та запусків великої їх кількості (сузір'я) у космос. Система надає доступ до широкосмугового інтернету в будь-якій точці планети.

Нагадаємо, засновник Viber передав Україні 8,7 мільйона доларів.

24 лютого Росія почала війну проти України.

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