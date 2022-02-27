Засновник Viber передав Україні 8,7 мільйона доларів

Про це інформує міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров.

"Неймовірно, коли весь світ разом з нами", – написав Михайло Федоров.

Михайло Федоров назвав гендиректора Viber другом України.

Японський мільярдер Хіросі Мікітані є засновником найбільшої в Японії і третьої за величиною у світі компанії е-комерції Rakuten. До неї також належить популярний месенджер Viber.

Нагадаємо, 24 лютого, Росія почала війну проти України.

Державний кордон України атакували російські війська з боку Росії та Білорусі.

Президент оголосив загальну мобілізацію.

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