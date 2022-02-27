Засновник Viber передав Україні 8,7 мільйона доларів
CEO Rakuten Viber Хіросі Мікітані пожертвував Україні 8,7 мільйона доларів.
Про це інформує міністр цифрової трансформації, віцепрем'єр Михайло Федоров.
"Неймовірно, коли весь світ разом з нами", – написав Михайло Федоров.
Михайло Федоров назвав гендиректора Viber другом України.
Японський мільярдер Хіросі Мікітані є засновником найбільшої в Японії і третьої за величиною у світі компанії е-комерції Rakuten. До неї також належить популярний месенджер Viber.
- Нагадаємо, 24 лютого, Росія почала війну проти України.
- Державний кордон України атакували російські війська з боку Росії та Білорусі.
- Президент оголосив загальну мобілізацію.
- Близько 80 танків та понад 500 бойових машин: яких втрат зазнала РФ за півтора дні війни
- В російських окупантів закінчились резерви, – Арестович
- Обстрілюють швидкі та лікарні: Ляшко просить міжнародних правозахисників засудити дії РФ і сприяти припиненню агресії
- Російським солдатам бракує пального і їжі. ЗСУ рекомендує "коктейлі Молотова"
- Окупанти несуть втрати: загинуло понад 3,5 тисячі ворогів
- Зброя – це наша правда! Зеленський спростував фейки про евакуацію
- У Києві ракета влучила у житлову висотку
- Українські військові відбили у ворога київську ГЕС, – міністр енергетики
- В Україні в укриттях народилися троє дітей
- Україна просить "Червоний хрест" вивезти тисячі тіл до Росії
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе