Обстрілюють "швидкі" та лікарні: Ляшко просить міжнародних правозахисників засудити дії РФ і сприяти припиненню агресії
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко звернувся до міжнародних правозахисних організацій з проханням засудити обстріли Росією українських медиків "швидкої допомоги" та лікарень
Про це Ляшко сказав у зверненні, оприлюдненому в Facebook.
"Звертаюсь до міжнародних правозахисних організацій з проханням жорстко засудити терористичні дії російського агресора! Окупанти продовжують здійснювати обстріли "швидких" на території України. Під ворожий обстріл потрапила екстренна бригада швидкої допомоги у Запорізькій області. На щастя, обійшлося без жертв. Також обстріляли бригади екстренної медичної допомоги у Київській області (на півночі). Медики не постраждали. Але є поранені пацієнти у Мар'янівці, які не можуть отримати медичну допомогу через обстріли", - повідомив Ляшко.
Очільник МОЗ України також додав, що у Чернігові окупанти застосували вогонь на території психіатричної лікарні.
"Все це є порушенням Женевської конвенції. Все це неприпустимо. Тому у мене величезне прохання: використайте свій вплив для того, щоб засудити такі дії і зупинити агресію РФ на території України", - сказав Ляшко.
За словами міністра, у ніч на 25 лютого до лікарень було доставлено 53 громадянина України.
"Усім без винятку надається необхідна медична допомога. Наші медичні працівники готові до роботи у будь-яких надзвичайних ситуаціях, але такі дії російських найманців просто неприпустимі. Мирне населення не повинно страждати! Наші лікарні та бригади екстренної медичної допомоги продовжують працювати у всіх регіонах. Медична допомога надається. Дякуємо нашим ЗСУ та медикам за протистояння російським окупантам! Переможемо разом!" - підсумував Ляшко.
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