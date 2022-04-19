Україна виробляє офіційні правила, щоб використання Starlink було доступне всім охочим, – Держспецзв'язку

Про це повідомило Держспецзв'язку на своєму сайті.



​"​Масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому використання терміналів для доступу в мережу від компанії SpaceX споживачами, окрім об'єктів критичної інфраструктури, наразі обмежене​", – пояснило відомство.



Проблема пов'язана з тим, що техніка від ​SpaceX​ є новітньою.​ Але це тимчасова перешкода – відповідні органи вже напрацьовують нове регулювання для такого виду супутникового інтернету і вже найближчим часом завершать цю роботу, запевнили у Держспецзв'язку​.​



​"​Для зняття цих обмежень потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, які вони використовують, може вплинути на роботу інших користувачів. Після підтвердження безпеки використання терміналів Starlink, вони можуть бути допущені до масового використання​", – йдеться у повідомленні.​

Розпорядження Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ) ​дозволило використати такий спосіб зв'язку на об'єктах критичної інфраструктури, адже від них залежить робота всієї держави.

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​"​Про будь-які штучні заборони і обмеження у користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Усі громадяни й бізнес дістануть можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур​", ​– наголосило відомство.

Нагадаємо, Укрзалізниця отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink.