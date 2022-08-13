SpaceX вивела на орбіту ще 46 інтернет-супутників Starlink
Американська ракета-носій Falcon 9 стартувала на орбіту з черговою партією з 46 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink
Про це повідомила компанія-розробник SpaceX в твітер.
Запуск було здійснено з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.
Через 1 годину 3 хвилини після запуску 46 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на низькій навколоземній орбіті (320 км).
Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася для запусків вже вдесяте, приблизно через дев'ять хвилин після запуску здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка знаходилася в Тихому океані.
Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX має виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускаються на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.
Це буде вже 56-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Інтернет-супутники вагою 290 кг кожен увійдуть до складу орбітального угруповання SpaceX.
За весь час SpaceX запустила вже 3055 інтернет-супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 2,7 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.
В даний час компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Як повідомив засновник SpaceX Ілон Маск, інтернет мережа Starlink вже доступна користувачам у 38 країнах світу, у тому числі у Північній та Південній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Океанії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.
У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом - 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до Інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.
- Нагадаємо, Європа обговорює співпрацю зі SpaceX замість підсанкційного Роскосмосу.
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