SpaceX вивела на орбіту ще 46 інтернет-супутників Starlink

Про це повідомила компанія-розробник SpaceX в твітер.

Запуск було здійснено з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.

Через 1 годину 3 хвилини після запуску 46 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на низькій навколоземній орбіті (320 км).

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася для запусків вже вдесяте, приблизно через дев'ять хвилин після запуску здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка знаходилася в Тихому океані.

Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/fota9MpHu6 — SpaceX (@SpaceX) August 12, 2022

Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX має виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускаються на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

Це буде вже 56-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Інтернет-супутники вагою 290 кг кожен увійдуть до складу орбітального угруповання SpaceX.

За весь час SpaceX запустила вже 3055 інтернет-супутників Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Понад 2,7 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

В даний час компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Як повідомив засновник SpaceX Ілон Маск, інтернет мережа Starlink вже доступна користувачам у 38 країнах світу, у тому числі у Північній та Південній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Океанії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом - 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до Інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.

Нагадаємо, Європа обговорює співпрацю зі SpaceX замість підсанкційного Роскосмосу.

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