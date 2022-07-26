У Мінцифрі розповіли скільки Starlink працюють на перемогу України
Термінали Starlink допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Мінцифри Михайло Федлоров
"В Україні понад 12 тисяч терміналів Starlink. Вони допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам отримувати якісний інтернет у складних умовах", - розповів міністр.
Далі він повідомив, що в Україні термінали тестуються у найбільш екстремальних умовах і ці дані передаються розробникам.
"Війна – час викликів та нестандартних рішень. Наша команда перевірила, чи зможе термінал працювати в дорозі на швидкості 130 км/год. Результати передаємо до SpaceX", - додав Михайло Федоров.
Також він додав відео з перебігом тест-драйву.
- Відзначимо, що минулого тижня Компанія SpaceX вивела на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink.
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