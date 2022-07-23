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Компанія SpaceX вивела на орбіту 46 нових інтернет-супутників Starlink

23 липня, 2022 субота
03:53
Наука SpaceX

Важка ракета-носій Falcon 9 у п'ятницю успішно вивела на орбіту чергову партію з 46 міні-супутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink

Про це повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення на орбіту 46 супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні.

Запуск було здійснено з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії о 10:39 за часом Тихоокеанського узбережжя США (19:39 за Києвом).

Приблизно через годину після запуску 46 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на полярній орбіті заввишки до 320 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою близько 560 км.

Це вже 53-й запуск на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink і 4-й цього місяця. 24 липня очікується ще один.

Інтернет-супутники вагою 290 кг кожен увійшли до складу орбітального угруповання SpaceX. За весь час SpaceX запустила вже 2904 інтернет-супутники Starlink. Частина вийшла з ладу чи зійшла з орбіти. Близько 2,6 тис. апаратів залишаються на орбіті у робочому стані.

Тим часом багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка використовувалася для запусків вже в 4-й раз, приблизно через 8,5 хвилин після старту здійснила керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка знаходилася в кілька сотень кілометрів від бази в Тихому океані.

Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX мало виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє економити компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

На даний момент компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Як стверджує SpaceX, інтернет мережа Starlink доступна користувачам у 32 страхах світу, у тому числі в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські та українські військові.

У перспективі компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом до Інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проекту оцінюється у $10 млрд.

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космос
Starlink
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