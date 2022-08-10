Про це повідомляє Wall Street Journal.

За даними комісії з цінних паперів та бірж США, з 5 по 9 серпня Маск продав близько 7,93 млн акцій виробника електромобілів Tesla. Після цього, його частка в компанії скоротилася до 15%.

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Маск пояснив, що у такий спосіб він хоче уникнути термінового продажу акцій Tesla у разі, якщо йому все-таки доведеться закривати угоду з Twitter на $44 млрд. У відповідь на запитання, чи збирається він після досягнення угоди із соцмережею викуповувати акції Tesla, мільярдер відповів ствердно.

24 квітня компанія Twitter прийняла пропозицію Ілона Маска щодо купівлі компанії за $44 млрд.

13 травня Маск заявив про призупинення угоди з купівлі соцмережі.

13 липня Twitter подав до суду на Ілона Маска, який відмовився від угоди про купівлю.

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