Маск пообіцяв, що Twitter буде дотримуватись законів ЄС, - Reuters
Американський бізнесмен Ілон Маск, який нещодавно став власником Twitter, запевнив єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона, що соцмережа буде дотримуватися законодавства ЄС
Про це з посиланням на джерела пише видання Reuters.
Стало відомо, що під час спілкування з Бретоном, про яке раніше не повідомлялося, Маск запевнив, що Twitter буде дотримуватися європейського Закону про цифрові послуги, який передбачає штрафи в розмірі до 6% річного обігу компаній, які не борються з незаконним контентом.
Також американський мільярдер погодився провести зустріч з єврокомсаром у найближчі тижні.
- 24 квітня Twitter та Ілон Маск погодили купівлю соцмережі мільярдером за $44 млн.
- 19 травня Маск заявив, що зупиняє угоду, поки йде підрахунок фейкових акаунтів у соцмережі.
- Далі Twitter подав на мільярдера в суд через його рішення розірвати угоду.
- 5 жовтня з’явилася інформація, що Маск готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млн.
- Також він поширив звернення до рекламодавців Twitter, у якому пояснив, чому він купив соцмережу.
- Станом на 28 жовтня відомо, що американський мільярдер та голова Tesla і SpaceX Ілон Маск планує стати генеральним виконавчим директором Twitter.
- 28 жовтня повідомлялося, що ЄС буде уважно стежити за тим, щоб американський мільярдер Ілон Маск не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.35
Купівля 39.35Продаж 40.08
-
EUR
Купівля 38.44Продаж 39.33
- Актуальне
- Важливе