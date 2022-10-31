Про це з посиланням на джерела пише видання Reuters.

Стало відомо, що під час спілкування з Бретоном, про яке раніше не повідомлялося, Маск запевнив, що Twitter буде дотримуватися європейського Закону про цифрові послуги, який передбачає штрафи в розмірі до 6% річного обігу компаній, які не борються з незаконним контентом.

Також американський мільярдер погодився провести зустріч з єврокомсаром у найближчі тижні.

24 квітня Twitter та Ілон Маск погодили купівлю соцмережі мільярдером за $44 млн.

19 травня Маск заявив, що зупиняє угоду, поки йде підрахунок фейкових акаунтів у соцмережі.

Далі Twitter подав на мільярдера в суд через його рішення розірвати угоду.

5 жовтня з’явилася інформація, що Маск готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млн.

Також він поширив звернення до рекламодавців Twitter, у якому пояснив, чому він купив соцмережу.

Станом на 28 жовтня відомо, що американський мільярдер та голова Tesla і SpaceX Ілон Маск планує стати генеральним виконавчим директором Twitter.

28 жовтня повідомлялося, що ЄС буде уважно стежити за тим, щоб американський мільярдер Ілон Маск не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті.

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