Маск планує обійняти посаду гендиректора Twitter, - Bloomberg

Про це повідомляють анонімні джерела Bloomberg.

Маск має намір замінити гендиректора Twitter Парага Агравала, якого було звільнено разом з іншими топменеджерами (головним фінансовим директором Недом Сігалом і головою відділу правової політики, довіри та безпеки Віджаєм Гадде), після завершення угоди про купівлю компанії.

Мільярдер, як очікується, залишиться генеральним директором на певний час, але може в кінцевому підсумку відмовитися від посади.

Представники Twitter відмовилися від коментарів.

Маск опублікував твіт: "Пташка вільна", натякаючи на успішне завершення угоди щодо купівлі.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

24 квітня Twitter та Ілон Маск погодили купівлю соцмережі мільярдером за $44 млн.

19 травня Маск заявив, що зупиняє угоду, поки йде підрахунок фейкових акаунтів у соцмережі.

Далі Twitter подав на мільярдера в суд через його рішення розірвати угоду.

5 жовтня з’явилася інформація, що Маск готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млн.

Також він поширив звернення до рекламодавців Twitter, у якому пояснив, чому він купив соцмережу.

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