Маск планує обійняти посаду гендиректора Twitter, - Bloomberg
Американський мільярдер та голова Tesla і SpaceX Ілон Маск планує стати генеральним виконавчим директором Twitter
Про це повідомляють анонімні джерела Bloomberg.
Маск має намір замінити гендиректора Twitter Парага Агравала, якого було звільнено разом з іншими топменеджерами (головним фінансовим директором Недом Сігалом і головою відділу правової політики, довіри та безпеки Віджаєм Гадде), після завершення угоди про купівлю компанії.
Мільярдер, як очікується, залишиться генеральним директором на певний час, але може в кінцевому підсумку відмовитися від посади.
Представники Twitter відмовилися від коментарів.
Маск опублікував твіт: "Пташка вільна", натякаючи на успішне завершення угоди щодо купівлі.
- 24 квітня Twitter та Ілон Маск погодили купівлю соцмережі мільярдером за $44 млн.
- 19 травня Маск заявив, що зупиняє угоду, поки йде підрахунок фейкових акаунтів у соцмережі.
- Далі Twitter подав на мільярдера в суд через його рішення розірвати угоду.
- 5 жовтня з’явилася інформація, що Маск готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млн.
- Також він поширив звернення до рекламодавців Twitter, у якому пояснив, чому він купив соцмережу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе