Єврокомісар Бретон про купівлю Маском соцмережі Twitter: "В Європі пташка літатиме за нашими правилами"

Це заявив єврокомісар Тьєррі Бретон у twitter.

Як відомо, Ілон Маск купив соціальну мережу twitter, сповістивши про це коротким твітом: "Пташку звільнено".

У відповідь Бретон заявив, що "в Європі птах літатиме за нашими правилами". Його твіт супроводжувався хештегом DSA, який відсилає до Закону ЄС про цифрові послуги, що вимагає від постачальників цифрових послуг вживати швидких заходів проти незаконного онлайн-контенту, такого як мова ворожнечі.

Окрім цього, єврокомісар також опублікував у twitter відео, на якому він та Ілон Маск у травні обговорювали Закон про цифрові послуги. У ролику Маск зазначив, що "згодний з усім", що йому розповів Бретон.

24 квітня Twitter та Ілон Маск погодили купівлю соцмережі мільярдером за $44 млн.

19 травня Маск заявив, що зупиняє угоду, поки йде підрахунок фейкових акаунтів у соцмережі.

Далі Twitter подав на мільярдера в суд через його рішення розірвати угоду.

5 жовтня з’явилася інформація, що Маск готовий купити Twitter за початковою ціною $44 млн.

Також він поширив звернення до рекламодавців Twitter, у якому пояснив, чому він купив соцмережу.

Станом на 28 жовтня відомо, що американський мільярдер та голова Tesla і SpaceX Ілон Маск планує стати генеральним виконавчим директором Twitter.

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