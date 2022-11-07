Twitter блокуватиме користувачів, які видаватимуть себе за інших людей

Про це бізнесмен написав у своєму twitter.

Він зазначив, що у випадку зміни імені, "синя галочка" (знак верифікації, - ред.) на деякий час зникатиме.

"Раніше ми видавали попередження, проте тепер, коли ми запускаємо масштабну перевірку, попереджень не буде. Це буде чітка умова для реєстрації в Twitter Blue", - пише Маск.

The Guardian повідомляє, що заява була оприлюднена через те, що кілька знаменитостей використали ім'я Ілона Маска. У неділю, 7 листопада, американська комедіантка Кеті Гріффін перейменувала свій акаунт на ім'я бізнесмена, при цьому маючи "синю галочку". В той же день її twitter було заблоковано.

Так само зробила акторка Валері Бертінеллі, опублікувавши під іменем Маска кілька твітів на підтримку Демократичної партії.

Зазначається, що блокування були введені через побоювання, що користувачі почнуть використовувати "синю галочку" задля шахрайства. Бертінеллі пізніше написала, що "синя галочка" більше не має сенсу, оскільки раніше вона була знаком підтвердження особистості відомих людей, аби уникнути обману, а тепер її може купити будь-який користувач.

31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.

7 листопада мільярдер Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації.

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