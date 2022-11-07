Twitter має стати найточнішим джерелом інформації, - Маск
Мільярдер Ілон Маск, який придбав Twitter, сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації
Про це він написав у мережі.
"Twitter має стати найточнішим джерелом інформації про світ. Це наша місія", - зазначив Маск.
Читайте також: Конкурент для TikTok: Маск після покупки Twitter вирішив відновити відеосервіс Vine
Він також розповів про свою прихильність до свободи слова.
"Моя прихильність до свободи слова поширюється навіть на те, що я не забанив акаунт, який відстежує рух мого літака, хоча це становить прямий ризик для моєї особистої безпеки", - написав бізнесмен.
- 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.
- 28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.
- Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.
- Також повідомлялося, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.72
Купівля 39.72Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 38.51Продаж 39.52
- Актуальне
- Важливе