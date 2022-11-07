Twitter має стати найточнішим джерелом інформації, - Маск

Про це він написав у мережі.

"Twitter має стати найточнішим джерелом інформації про світ. Це наша місія", - зазначив Маск.

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Він також розповів про свою прихильність до свободи слова.

"Моя прихильність до свободи слова поширюється навіть на те, що я не забанив акаунт, який відстежує рух мого літака, хоча це становить прямий ризик для моєї особистої безпеки", - написав бізнесмен.

27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.

Також повідомлялося, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації.

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