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Twitter має стати найточнішим джерелом інформації, - Маск

7 листопада, 2022 понедiлок
06:57
Наука Ілон Маск

Мільярдер Ілон Маск, який придбав Twitter, сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації

Про це він написав у мережі.

"Twitter має стати найточнішим джерелом інформації про світ. Це наша місія", - зазначив Маск.

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Він також розповів про свою прихильність до свободи слова.

"Моя прихильність до свободи слова поширюється навіть на те, що я не забанив акаунт, який відстежує рух мого літака, хоча це становить прямий ризик для моєї особистої безпеки", - написав бізнесмен.

  • 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.
  • 28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.
  • Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.
  • Також повідомлялося, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. 

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Ілон Маск
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