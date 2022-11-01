Про це повідомляє Axios із посиланням на свої джерела.

Ілон Маск доручив інженерам Twitter працювати над перезавантаженням Vine, щоб підготувати запуск платформи до кінця 2022 року. Додаток коротких відео не працює ще із 2016 року, коли виявилось, що майданчик не витримує конкуренції. Тоді ж Twitter спробував і продати його, проте без успіху.

Інженери компанії вже отримали доручення переглянути стару кодову базу Vine, яку не змінювали й не оновлювали після припинення роботи.

Як зазначає одне із джерел видання, наразі цей процес потребує багато роботи.

Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив не для того, щоб заробити більше грошей, а щоби допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.