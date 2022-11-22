Зашифровані повідомлення, голосовий і відеочати: Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0
Ілон Маск, який став новим власником Twitter, презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень
Про це повідомляє видання The Verge.
Зазначають, що пріоритетом для компанії нині є шифрування приватних повідомлень користувачів. Водночас розробники працюватимуть над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами. Вони також будуть зашифровані.
"Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність та витік даних з Twitter, через який всі їхні особисті повідомлення потрапляють в інтернет, або про те, що хтось у Twitter може шпигувати за їхніми особистими повідомленнями", - наголосив Маск.
Він також зазначив, що такі витоки даних не є хорошою тенденцією і що таке вже траплялося кілька разів. Так, у 2018 році повідомлення між компаніями та їхніми клієнтами були доступні стороннім особам упродовж року. А на початку 2022 року уряд США звинуватив колишнього співробітника Twitter у зламі даних користувачів та неналежному доступі до них Саудівської Аравії.
Упродовж кількох років компанія Twitter уже кілька разів запускав, а потім призупиняв послугу шифрування особистих повідомлень.
Крім того, Ілон Маск похвалив створення зашифрованих повідомлень у месенджері Signal. Його розробник Моксі Марлінспайк, який раніше працював у Twitter, "потенційно готовий допомогти" з розробкою шифрування повідомлень.
- 20 листопада Ілон Маск розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Twitter.
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