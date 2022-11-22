Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Технології Зашифровані повідомлення, голосовий і відеочати: Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0

Зашифровані повідомлення, голосовий і відеочати: Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0

22 листопада, 2022 вiвторок
15:25
Технології Ілон Маск

Ілон Маск, який став новим власником Twitter, презентував нову концепцію розвитку компанії, у якій наголосив на пріоритетності шифрування приватних повідомлень

Про це повідомляє видання The Verge.

Зазначають, що пріоритетом для компанії нині є шифрування приватних повідомлень користувачів. Водночас розробники працюватимуть над створенням голосових і відеодзвінків між обліковими записами. Вони також будуть зашифровані.

"Ми хочемо, щоб користувачі могли спілкуватися, не турбуючись про свою конфіденційність та витік даних з Twitter, через який всі їхні особисті повідомлення потрапляють в інтернет, або про те, що хтось у Twitter може шпигувати за їхніми особистими повідомленнями", - наголосив Маск.

Він також зазначив, що такі витоки даних не є хорошою тенденцією і що таке вже траплялося кілька разів. Так, у 2018 році повідомлення між компаніями та їхніми клієнтами були доступні стороннім особам упродовж року. А на початку 2022 року уряд США звинуватив колишнього співробітника Twitter у зламі даних користувачів та неналежному доступі до них Саудівської Аравії.

Упродовж кількох років компанія Twitter уже кілька разів запускав, а потім призупиняв послугу шифрування особистих повідомлень.

Крім того, Ілон Маск похвалив створення зашифрованих повідомлень у месенджері Signal. Його розробник Моксі Марлінспайк, який раніше працював у Twitter, "потенційно готовий допомогти" з розробкою шифрування повідомлень.

  • 20 листопада Ілон Маск розблокував акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Twitter.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Ілон Маск
Читайте також:
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
20 листопада, 2022 неділя
Сі Цзіньпін попередив Байдена про червону лінію у відносинах США та Китаю, - МЗС КНР
Дніпро-1
21 листопада, 2022 понедiлок
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 14-го туру
19 листопада, 2022 субота
У Кремлі розуміють, що 5-та стаття НАТО буде катастрофою як для Росії, так і для всього світу, - дипломат Брайза
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.47
  • EUR
    Купівля 39.98
    Продаж 40.99
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
22 листопада
16:14
Швеція - НАТО
У Швеції затримали двох людей за підозрою у шпигунстві
16:13
Ексклюзив
Білогорівка
Білогорівка - єдине місце на Луганщині, де ЗСУ в обороні, - голова Сєверодонецької ВА
16:09
OPINION
Сергій Фурса
Путін грає на наших слабкостях
15:55
Ліонель Мессі
Мессі прокоментував сенсаційну поразку Аргентини від Саудівської Аравії
15:27
Юрій Шухевич
Помер Герой України Юрій Шухевич – політв'язень, син командувача УПА
15:25
Іранські дрони, БПЛА
Більшість деталей іранських дронів виготовляють США та країни Європи, - The Wall Street Journal
14:58
на фото наслідки обстрілу Донеччини
Окупанти обстріляли Торецьк і Часів Яр на Донеччині, є постраждалі
14:57
Григорій Сковорода
НБУ увів в обіг пам'ятну монету на честь українського філософа Григорія Сковороди
14:48
МВФ
У МВФ спрогнозували для України важку зиму і подальшу стабілізацію економіки в 2023 році
14:46
СБУ обшуки
У Кремлі відреагували на обшуки в Києво-Печерській лаврі
14:42
енергетика ЛЕП електрика
В Україні майже не лишилося неушкоджених ТЕС та ГЕС, - Укренерго
14:28
На Херсонщині полагодили міст через річку Інгулець, що з'єднує з Дніпропетровщиною
14:27
санкції проти рф
Україна планує ввести новий пакет санкцій проти 3 тисяч представників російського військово-промислового комплексу
14:23
Оновлено
Ліонель Мессі
ЧС-2022: Результати матчів та розклад трансляцій 22 листопада
14:16
У Херсоні затримали колаборанта, який "вибивав голоси" за приєднання до Росії
14:07
Ліонель Мессі
Аргентина зганьбилася у матчі з Саудівською Аравією на ЧС-2022
14:03
OPINION
Сергій Марченко
Це якийсь брєд, що в центрі Києва досі сидять московські попи
14:00
Ексклюзив
Щодня ворог зазнає значних втрат на східному напрямку фронту, - Череватий
13:52
МЗС України
У МЗС України підтвердили зустріч з іранцями щодо дронів, які купує Росія
13:44
Ексклюзив
пожежа на нафтопереробному заводі після обстрілялу вночі 20 листопада 2022 року в Херсоні
Обстріли Херсона все більше нагадують удари по Миколаєву, - пресофіцер комендатури оборони міста Плетенчук
13:40
нафт, газ
СБУ прийшла з обшуками у компанію VS Energy, яка належала російським олігархам, - ЗМІ
13:36
Іран
У відповідь на резолюцію МАГАТЕ Іран розпочав збагачення урану на черговому ядерному об'єкті
13:34
ракета
Резніков оцінив залишки ракетного арсеналу Росії. Інфографіка
13:33
Зеленський
Енергетика і забезпечення війська зброєю. Зеленський провів засідання ставки Головнокомандувача
13:24
Єврокомісія
Єврокомісія виділяє Україні 2,5 млрд євро
13:14
Японія
Японія вирішила передати Україні генератори та лампи на сонячних батареях на $2,57 млн
13:13
Іван Федоров, мер Мелітополя
Колаборанти тікають із окупованих територій Запорізької області, - Федоров
13:11
Ексклюзив
Віталій Портников
Обшуки в Лаврі – це закономірність
12:58
Віталій Кім
До повного звільнення Миколаївщини залишилось 3 населені пункти, - Кім
12:55
суд гаага
Справа щодо "геноциду на Донбасі": позицію України у суді в Гаазі підтримують вже 24 країни
12:33
нафтопровід "Дружба"
Україна підніме плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" - Bloomberg
12:32
НАТО
Країни НАТО проводять ревізію зброї на складах у пошуках залишків, які можна передати Україні
12:21
Ексклюзив
ЗСУ нищать
На фронті немає води, зв'язку, опалення, потрібні генератори, буржуйки, теплий одяг і деталі для авто, - військовослужбовець ТрО
12:18
Ллойд Остін
Голова Пентагону та міністр оборони Китаю обговорили Тайвань та війну РФ проти України
12:16
Петро Порошенко
Порошенко у Вашингтоні пояснив, чому НАТО зацікавлене в Україні не менше, ніж Україна в НАТО
12:11
МЗС України
МЗС України викликає посла Угорщини через витівку Орбана з картою
12:05
OPINION
Віталій Шабунін
Як "слуги народу" ламають умови вступу до ЄС
11:59
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Окупанти масово забирають мешканців Мелітополя у полон та катують електричним струмом, - міський голова Федоров
11:58
Орбан з'явився на публіці у шарфі, на якому частина України у складі Угорщини
11:55
швидка
Окупанти обстріляли пункт видачі гуманітарки в Оріхові: загинув соцпрацівник, двох жінок поранено
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV