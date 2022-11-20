Маск оголосив про розблокування акаунту Дональда Трампа в Тwitter
За результатами опитування, яке Ілон Маск провів на своїй сторінці twitter, бізнесмен вирішив відновити акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соцмережі
Про це Ілон Маск повідомив у особистому twitter.
За результатами опитування, 51,8% людей висловилися за відновлення акаунту Трампа, 48,2% - проти. У опитуванні взяло участь понад 15 млн людей.
"Народ висловився.Трамп буде відновлений (у twitter - ред.). Голос народу - голос Бога", - написав Маск.
- 19 листопада власник Twitter Ілон Маск запустив голосування у соцмережі, де запитав, чи варто розблокувати сторінку експрезидента США Дональда Трампа.
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