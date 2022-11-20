Маск оголосив про розблокування акаунту Дональда Трампа в Тwitter

Про це Ілон Маск повідомив у особистому twitter.

За результатами опитування, 51,8% людей висловилися за відновлення акаунту Трампа, 48,2% - проти. У опитуванні взяло участь понад 15 млн людей.

"Народ висловився.Трамп буде відновлений (у twitter - ред.). Голос народу - голос Бога", - написав Маск.

19 листопада власник Twitter Ілон Маск запустив голосування у соцмережі, де запитав, чи варто розблокувати сторінку експрезидента США Дональда Трампа.

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