Галочка у Twitter буде дорожчою для власників Apple

Про це йдеться на офіційному акаунті Twitter.

Зазначається, що підприємства отримають золоту галочку верифікації, а держустанови - сіру. Користувачі Twitter Blue матимуть синю. У повідомленні також наголошують, що користувачі підписки зможуть змінювати ім'я чи фотографію профілю, проте тоді вони тимчасово втрачатимуть галочку, доки акаунт знову не пройде верифікацію.

Підписка Twitter Blue також містить можливість редагувати твіти та завантажувати відео у якості 1080р.

31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.

7 листопада Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації. Також він заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований

22 листопада Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0, де будуть зашифровані повідомлення, голосовий і відеочати.

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