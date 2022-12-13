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Twitter розпустив раду довіри та безпеки

13 грудня, 2022 вiвторок
11:03
Технології Twitter, флешмоб

Компанія Twitter у понеділок, 12 грудня, розпустила раду безпеки та довіри, яка консультувала платформи соціальних мереж стосовно рішень щодо сайтів

Про це інформує Reuters.

"Оскільки Twitter переходить на новий етап, ми переглядаємо, як краще залучити зовнішнє розуміння наших продуктів і розробки політики. У рамках цього процесу ми вирішили, що Рада довіри та безпеки - не найкраща структура для цього", - ідеться в електронному листі, який компанія Twitter надіслала членам ради.

Згодом сторінку ради довіри та безпеки у Twitter було видалено. Згідно з її вебархівом, членами ради були різні організації захисту громадянських прав, науковці та тих, хто виступав за безпеку та консультували Twitter під час розробки нових продуктів, правил і програм.

"Наша робота полягає в тому, щоб зробити Twitter безпечним, інформативним місцем, і вона рухатиметься швидше та агресивніше, ніж будь-коли раніше, і ми продовжуватимемо вітати ваші ідеї щодо того, як досягти цієї мети", - ідеться в електронному листі від компанії, яке вона надіслала виданню у відповідь на запит про коментар стосовно ситуації.

Зазначають, що колишній керівник ради довіри та безпеки компанії Йоель Рот звільнився після того, як Ілон Маск очолив компанію та запровадив програму скорочення витрат. У рамках цієї програми було звільнено понад 3 тис. співробітників.

Також минулого тижня і відставку подали троє членів ради довіри та безпеки. Своє рішення вони обґрунтували стурбованістю стосовно безпеки користувачів соцмережі.

"З результатів досліджень ясно, що, всупереч заявам Ілона Маска, безпека та добробут користувачів Twitter занепадають", — написала член ради Енн Кольєр у Twitter.

Ілон Маск натомість відкинув це зауваження, звинувативши членів ради у відмові вжити заходів щодо вирішення питання експлуатації дітей. Колишній гендиректор Джек Дорсі назвав твердження Маска неправдивим.

  • 7 листопада Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації. Також він заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований
  • 22 листопада Ілон Маск презентував концепцію Twitter 2.0, де будуть зашифровані повідомлення, голосовий і відеочати.
  • 12 грудня відбувся перезапуск сервісу Twitter Blue, де користувачі мережі зможуть придбати галочку верифікації. Для власників Apple вона коштуватиме дорожче.

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