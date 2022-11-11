Маск попередив про можливе банкрутство Twitter

Про це інформує The Associated Press.

Ілон Маск попередив співробітників Twitter підготуватися до "важких часів", які можуть закінчитися крахом платформи соціальних медіа, якщо вони не зможуть знайти нові способи заробляти гроші.

Працівники, які пережили масові звільнення минулого тижня, стикаються з погіршенням умов праці та наростальною невпевненістю щодо здатності підтримувати безпечну роботу компанії, адже Twitter продовжує втрачати керівників високого рівня, відповідальних за конфіденційність даних, кібербезпеку та дотримання правил.

"Включаючи керівника відділу довіри та безпеки Twitter Йоеля Рота - раніше маловідомого керівника, який став публічним обличчям модерації контенту Twitter після того, як Маск прийшов на посаду, і якого той хвалив за захист поточних зусиль компанії у боротьбі зі шкідливою дезінформацією та ненавистю", - пише відомство.

Нині керівник підтвердив відставку Рота колегам.

​​​27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.

28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.

Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.

31 жовтня стало відомо, що Twitter почне стягувати $20 на місяць за синю галочку верифікації. Суть нововведень полягає в тому, щоб замінити Twitter Blue, додаткову підписку компанії вартістю $4,99 на дорожчу підписку, яка включає верифікацію акаунту.

7 листопада мільярдер Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації.

Ілон Маск заявив, що будь-який twitter-акаунт, що використовує чуже ім'я без чіткого вказання на пародію, буде заблокований.

Новий власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював з радником можливість зробити доступ до соціальної мережі платним.

Ілон Маск продав акції Tesla на суму $3,95 мільярда через кілька днів після підписання угоди на придбання Twitter за $44 мільярди.

Маск заборонив співробітникам Twitter працювати дистанційно.

Компанія Twitter Inc 11 листопада відновила "офіційні" значки для облікових записів високого профілю, аби боротися зі проблемою використання одних людей за інших.

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