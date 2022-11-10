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Маск заборонив співробітникам Twitter  працювати дистанційно

10 листопада, 2022 четвер
14:15
Світ Ілон Маск

Новий власник Twitter запровадив нові правила роботи в компанії, які вступають в дію негайно

Про це пише Bloomberg

Новий власник Twitter Ілон Маск пізно ввечері в середу вперше надіслав співробітникам електронного листа, щоб підготувати їх до "важких часів попереду" і заборонити працювати дистанційно, за винятком тих випадків, які він схвалить особисто.  У листі Маск підкреслив, що немає "жодного способу підсолодити повідомлення" про економічні перспективи і про те, як це вплине на таку залежну від реклами компанію, як Twitter.

Нові правила, які вступають в дію негайно, передбачають, що в офісі співробітники мають працювати не менше 40 годин на тиждень.

Як наголошує видання, Twitter перебуває під керівництвом Маска вже майже два тижні і тут відбулося чимало змін. Зокрема за цей час Маск звільнив майже половину співробітників і більшість керівного апарату, а тиакож підвищив ціну на підписку на Twitter Blue до 8 доларів і додав до неї верифікацію користувача.  У своєму електронному листі Маск наголосив, що хоче, щоб підписки становили половину доходу Twitter.

До приходу Маска Twitter дозволив своїм працівникам працювати дистанційно через пандемію. Тепер цей дозвіл анульований. Маск також виключив "день відпочинку" з календарів своїх співробітників, що був щомісячним вихідним днем в масштабах всієї компанії, введеним в період пандемії.

"Попереду важкий шлях, - написав Маск в листі,  і для досягнення успіху знадобиться інтенсивна робота". А також додав, що "упродовж наступних кількох днів абсолютним головним пріоритетом є пошук і призупинення будь-яких перевірених ботів/тролів/спаму".

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