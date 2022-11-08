Ілон Маск обговорював можливість зробити Twitter платним, - Platformer
Новий власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював з радником можливість зробити доступ до соціальної мережі платним
Про це інформує Platformer.
Повідомляється, що бізнесмен і власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював разом зі своїм радником Девідом Саксом ідею переходу соцмережі на платний ресурс.
Twitter може бути доступний користувачеві обмежену кількість часу, після цього для завантаження сторінки знадобиться передплата.
Видання не уточнює наскільки серйозними є наміри Маска щодо платної підписки.
Нині ж команда розробників працює над платною преміумверсією - Twitter Blue.
- 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив, щоб допомогти людству.
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- Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.
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- 7 листопада мільярдер Ілон Маск сказав, що має на меті зробити соцмережу найточнішим джерелом інформації.
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