Ілон Маск обговорював можливість зробити Twitter платним, - Platformer

Про це інформує Platformer.

Повідомляється, що бізнесмен і власник компанії Twitter Ілон Маск обговорював разом зі своїм радником Девідом Саксом ідею переходу соцмережі на платний ресурс.

Twitter може бути доступний користувачеві обмежену кількість часу, після цього для завантаження сторінки знадобиться передплата.

Видання не уточнює наскільки серйозними є наміри Маска щодо платної підписки.

Нині ж команда розробників працює над платною преміумверсією - Twitter Blue.