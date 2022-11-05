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Співробітники Twitter подали колективний позов на компанію через заплановані скорочення

5 листопада, 2022 субота
03:57
Технології Ілон Маск

Працівники компанії Twitter подали на компанію колективний позов до суду через те, що новий гендиректор Twitter Ілон Маск планує неналежним чином скоротити понад 3 тис. співробітників

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначають, що позов подали через те, що Ілон Маск планує звільнити 3700 працівників компанії Twitter. Робитиме він це шляхом надсилання листа на особисту електронну пошту. Таку процедуру він розпочав у п'ятницю, 4 листопада.

Цей спосіб, як зазначають у видання, суперечить Федеральному закону (WARN), який забороняє великим компаніям масово звільняти працівників без попереднього повідомлення. Його необхідно надіслати мінімум за 60 днів до звільнення.

Так, у позові, який подала адвокатка Шеннон Лісс-Ріордан, міститься прохання до суду видати розпорядження, яке б зобов'язало Twitter дотримуватися закону WARN. Також це розпорядження повинно забороняти компанії вимагати від працівників підписувати документи про відмову від їхнього права брати участь у судовому процесі.

У своєму твіттері адвокатка написала, що стежитиме за ситуацією, щоб "переконатися, що до працівників ставляться справедливо та відповідно до закону".

Раніше Лісс-Ріордан подавала аналогічний позов на Tesla Inc. Тоді компанія, очолювана Ілоном Маском, звільнила близько 10% своїх працівників. Тоді Tesla Inc виграли, після чого колишні працівники компанії вимушені були подавати позови в закритому арбітражі замість відкритого суду.

  • 27 жовтня стало відомо, що Ілон Маск придбав Twitter.
  • Згодом Маск розпустив раду директорів, а потім доручив інженерам Twitter працювати над перезавантаженням Vine, щоб підготувати оновлений запуск ще до кінця 2022 троку.
  • 4 листопада Ілон Маск розпочав надсилати працівникам компанії електронні листи з інформацією про те, що їх звільнено.

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