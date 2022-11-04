Звільнення працівників у компанії Twitter розпочнеться 4 листопада
Компанія Twitter в електронних листах співробітникам заявила, що звільнення розпочнеться у п'ятницю, 4 листопада
Про це повідомляє видання Reuters.
Медіакомпанія інформує в електронному листі працівникам, що у п’ятницю до 9 ранку за тихоокеанським часом персонал отримає вирішальне повідомлення.
"Twitter повідомить співробітникам електронною поштою про те, чи були вони звільнені, тимчасово закривши свої офіси та заблокувавши доступ персоналу після тижня невизначеності щодо майбутнього компанії під керівництвом нового власника Ілона Маска", - йдеться в повідомленні.
Співробітники, яких не торкнуться звільнення, отримають сповіщення на робочу електронну пошту. А ті, кого звільнено - про подальші дії на їхні особисті адреси.
"Намагаючись вивести Twitter на здоровий шлях, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили в п’ятницю", - йдеться в електронному листі, з яким ознайомилося видання.
Офіси Twitter будуть тимчасово закриті, а доступ до бейджів буде призупинено, аби забезпечити безпеку кожного співробітника, систем і даних клієнті.
- Нагадаємо, 27 жовтня стало відомо, що Маск завершив епопею з купівлею Twitter. За його ж словами, він це зробив не для того, щоб заробити більше грошей, а щоби допомогти людству.
- 28 жовтня стало відомо, що Маск планує стати гендиректором компанії, а у ЄС пообіцяли уважно стежити за тим, щоб він не перетворив Twitter на платформу для розпалювання ненависті. Натомість мільярдер пообіцяв, що буде дотримуватись законів ЄС.
- Пізніше Ілон Маск розпустив раду директорів Twitter.
- Також стало відомо, що Маск доручив інженерам Twitter працювати над перезавантаженням Vine, щоб підготувати оновлений запуск ще до кінця 2022 троку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.65
Купівля 39.65Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 38.49Продаж 39.49
- Актуальне
- Важливе