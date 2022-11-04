Звільнення працівників у компанії Twitter розпочнеться 4 листопада

Про це повідомляє видання Reuters.

Медіакомпанія інформує в електронному листі працівникам, що у п’ятницю до 9 ранку за тихоокеанським часом персонал отримає вирішальне повідомлення.

"Twitter повідомить співробітникам електронною поштою про те, чи були вони звільнені, тимчасово закривши свої офіси та заблокувавши доступ персоналу після тижня невизначеності щодо майбутнього компанії під керівництвом нового власника Ілона Маска", - йдеться в повідомленні.

Співробітники, яких не торкнуться звільнення, отримають сповіщення на робочу електронну пошту. А ті, кого звільнено - про подальші дії на їхні особисті адреси.

"Намагаючись вивести Twitter на здоровий шлях, ми пройдемо через складний процес скорочення нашої глобальної робочої сили в п’ятницю", - йдеться в електронному листі, з яким ознайомилося видання.

Офіси Twitter будуть тимчасово закриті, а доступ до бейджів буде призупинено, аби забезпечити безпеку кожного співробітника, систем і даних клієнті.