Понад 500 рекламодавців призупинили роботу з Twitter, - ЗМІ

Про це інформує Reuters.

Особа знайома з рекламним бізнесом Twitter заявила, що понад 500 рекламодавців Twitter призупинили роботу з компанією.

Щоденний дохід соціальної медіакомпанії 17 січня був на 40% нижчим, ніж у той самий день 2022 році.

Про падіння доходу компанії вперше повідомив технологічний бюлетень Platformer у вівторок, пише видання.

Після того, як Ілон Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року, корпоративні рекламодавці покинули соцмережу у відповідь на звільнення тисяч співробітників.

У соціальній мережі twitter повернули функцію #ThereIsHelp, яка рекламує користувачам, які шукають певний контент, гарячі лінії для запобігання самогубствам та інші.

4 січня компанія Twitter оголосила, що розширить список політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі.

Компанія Twitter вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри й безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту.

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