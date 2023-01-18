Понад 500 рекламодавців призупинили роботу з Twitter, - ЗМІ
Понад 500 рекламодавців Twitter призупинили витрати на сайт мікроблогів після купівлю Ілоном Маском соцмережі у 2022 році
Про це інформує Reuters.
Особа знайома з рекламним бізнесом Twitter заявила, що понад 500 рекламодавців Twitter призупинили роботу з компанією.
Щоденний дохід соціальної медіакомпанії 17 січня був на 40% нижчим, ніж у той самий день 2022 році.
Про падіння доходу компанії вперше повідомив технологічний бюлетень Platformer у вівторок, пише видання.
Після того, як Ілон Маск очолив Twitter у жовтні 2022 року, корпоративні рекламодавці покинули соцмережу у відповідь на звільнення тисяч співробітників.
- У соціальній мережі twitter повернули функцію #ThereIsHelp, яка рекламує користувачам, які шукають певний контент, гарячі лінії для запобігання самогубствам та інші.
- 4 січня компанія Twitter оголосила, що розширить список політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі.
- Компанія Twitter вчергове звільнила робітників: тепер скоротили штат команди з питань довіри й безпеки, яка займається глобальною модерацією контенту.
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