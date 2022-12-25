Twitter повернув функцію, покликану запобігати самогубствам, - Reuters
У соціальній мережі twitter повернули функцію #ThereIsHelp, яка рекламує користувачам, які шукають певний контент, гарячі лінії для запобігання самогубствам та інші
Про це повідомляє Reuters.
Видання пише, що після того, як у п'ятницю, 23 грудня, воно опублікувало новину про видалення цієї функції, з ним зв'язалася керівниця відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін. Вона підтвердила видалення, проте зазначила, що воно є тимчасовим.
За словами Ірвін, компанія виправляла налаштування релевантності рекомендацій ліній гарячих служб, оптимізувала розмір підказок для повідомлень і виправляла застарілі підказки.
"Ми знаємо, що ці підказки корисні, і нашим наміром не було припинити їхню роботу назавжди", - сказала вона.
Приблизно за 15 годин після публікації виданням інформації про видалення #ThereIsHelp Ілон Маск написав у twitter, що функція все ще присутня. А на критику користувачів він відповів, що ця соцмережа не запобігає самогубствам.
У суботу банер із рекламою гарячих ліній підтримки вже повернули. Він знову почав з'являтися в багатьох країнах під час пошуку таких запитів, як-от самогубство, домашнє насильство. Утім невідомо, чи відновили #ThereIsHelp для інших категорій пошукових запитів.
- 23 грудня мільярдер Ілон Маск видалив функцію соцмережі, яка мала допомагати запобіганню самогубств.
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