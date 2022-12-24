Маск видалив функцію twitter, покликану запобігати самогубствам, - Reuters

Про це повідомили в Reuters із посиланням на джерела в компанії Twitter.

Зазначається, що твіттер видалив функцію #ThereIsHelp, яка просувала для шукачів певного контенту контакти організацій підтримки та гарячі лінії щодо запобігання самогубствам. Reuters стверджують, що таке рішення ухвалив Ілон Маск.

Після публікації матеріалу керівник відділу довіри та безпеки Twitter Елла Ірвін повідомила Reuters, що компанія "виправляла помилки в підказках та оновлювала їх, тож функція видалена тимчасово".

#ThereIsHelp під час конкретних пошукових запитів показувала у верхній частині екрана контакти організацій підтримки, пов’язаних із психічним здоров’ям, ВІЛ, вакцинами, сексуальною експлуатацією дітей, COVID-19, насильством, стихійними лихами та свободою слова.

Маск заявив, що кількість показів або переглядів шкідливого контенту зменшилася після того, як він прийшов на посаду в жовтні. Також він опублікував графіки, які підтверджують це.

Нагадаємо, у понеділок 19 грудня президентка Європарламенту Роберта Мецола листа Ілону Маску з проханням прибути до Брюсселя для "відвертого публічного обміну думками" із законодавцями.

Мільярдер Ілон Маск вночі 19 грудня запустив голосування, чи варто йому піти з посади очільника Twitter та пообіцяв дотриматися будь-яких результатів опитування. Користувачі проголосували "так"

20 грудня Маск заявив, що шукає нового генерального директора для Twitter.

23 грудня повідомили, що в соціальній мережі Twitter запустили лічильник, який показує, скільки людей переглянули опублікований твіт.