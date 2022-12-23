У Twitter тепер можна побачити кількість людей, які переглянули ваш твіт

Про це повідомляє The Verge.

Підрахунок переглядів твітів тепер відображається на iOS і Android. Незабаром ця функція з'явиться й у десктопній версії застосунку. Вона розміщена поруч із лічильниками коментарів, лайків і ретвітів.

Проте Twitter зазначив, що не на всіх твітах відображатиметься кількість переглядів. Ця функція буде недоступна на дописах, які були опубліковані до її впровадження. Також її не буде на твітах самої соцмережі та Twitter Circle.

Перегляди зараховуватимуться тоді, коли твіт з'являтиметься на екрані пристроїв будь-кого (навіть на екрані автора допису). Перегляди з десктопної версії та з телефону зараховуватимуться як два окремі.

Ілон Маск заявив, що нова функція допоможе показати, наскільки твіттер живіший та активніший.

"Вона показує, наскільки Twitter живіший, ніж може здатися, оскільки понад 90% користувачів Twitter читають, але не пишуть твіти, не відповідають чи лайкають, оскільки це публічні дії", - написав він.

Мільярдер Ілон Маск вночі 19 грудня запустив голосування, чи варто йому піти з посади очільника Twitter та пообіцяв дотриматися будь-яких результатів опитування.

20 грудня Маск заявив, що шукає нового генерального директора для Twitter.