Ілон Маск шукає нового керівника Twitter, - CNBC

Про це повідомляє CNBC посилаючись на власні джерела.

Видання зазначає, що пошуки нового генерального директора Маском почалися ще до опитування в Twitter, де мільярдер поцікавився у користувачів, чи варто йому покинути пост очільника соціальної мережі.

CNBC повідомляє, що у жовтні Маск заявив, що його посада генерального директора буде тимчасовою, однак нещодавно він написав у twitter, що "наступника немає".

"Питання полягає не в тому, щоб знайти генерального директора, а в тому, щоб знайти генерального директора, який зможе зберегти Twitter", - написав він.

Мільярдер Ілон Маск вночі 19 грудня запустив голосування, чи варто йому піти з посади очільника Twitter та пообіцяв дотриматися будь-яких результатів опитування.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb