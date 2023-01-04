Twitter скасує обмеження на поширення політичної реклами

Про це інформує Reuters.

Зазначають, що для розширення списку дозволеної політичної реклами компанії Twitter, вочевидь, доведеться скасувати глобальну заборону на рекламу такого типу. Її ввели у 2019 році після того, як Twitter та інші соціальні медіакомпанії зіткнулися з критикою за те, що вони дозволяли поширювати дезінформацію на своїх платформах.

Також у 2019 обмежили поширення реклами, пов'язаної із соціальними справами. Тоді ж колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі написав, що його компанія вважає, "що охоплення політичних повідомлень слід заслужити, а не купити".

Крім того, компанія нещодавно повідомила, що також пом'якшить політику щодо "реклами на основі причин" в США. Тепер Twitter узгоджуватиме свою рекламну політику "з політикою телебачення та інших ЗМІ".

20 листопада 2022 року гендиректор Twitter Ілон Маск розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соцмережі.