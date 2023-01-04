Twitter скасує обмеження на поширення політичної реклами
Компанія Twitter оголосила, що розширить список політичної реклами, яку можна публікувати в соціальній мережі
Про це інформує Reuters.
Зазначають, що для розширення списку дозволеної політичної реклами компанії Twitter, вочевидь, доведеться скасувати глобальну заборону на рекламу такого типу. Її ввели у 2019 році після того, як Twitter та інші соціальні медіакомпанії зіткнулися з критикою за те, що вони дозволяли поширювати дезінформацію на своїх платформах.
Також у 2019 обмежили поширення реклами, пов'язаної із соціальними справами. Тоді ж колишній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі написав, що його компанія вважає, "що охоплення політичних повідомлень слід заслужити, а не купити".
Крім того, компанія нещодавно повідомила, що також пом'якшить політику щодо "реклами на основі причин" в США. Тепер Twitter узгоджуватиме свою рекламну політику "з політикою телебачення та інших ЗМІ".
- 20 листопада 2022 року гендиректор Twitter Ілон Маск розблокував акаунт експрезидента США Дональда Трампа у соцмережі.
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