Стівен Кінг запропонував віддати його синю галочку у Twitter Фонду Сергія Притули
Письменник Стівен Кінг виступив із пропозицією передати свою позначку про верифікацію у Twitter Благодійному фонду Сергія Притули
Про це Кінг написав у Twitter.
"Думаю, що Ілон Маск має віддати мою "синю галочку" на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули...", – зазначив письменник.
Сергій Притула відреагував на допис Кінга і подякував йому.
"Наш фонд отримав дуже серйозну рекомендацію. Продовжуємо працювати заради нашої перемоги!" – написав він.
Раніше стало відомо, що 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на Twitter Blue. Цей сервіс дає можливість користувачам за щомісячну підписку отримувати розширені можливості у соцмережі. Коштує підписка на Twitter Blue 8 доларів на місяць.
- Відтепер у соціальній мережі Twitter користувачам дозволено стягувати плату за доступ до свого контенту - від довгого тексту до багатогодинного відео.
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