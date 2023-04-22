Стівен Кінг запропонував віддати його синю галочку у Twitter Фонду Сергія Притули

Про це Кінг написав у Twitter.

"Думаю, що Ілон Маск має віддати мою "синю галочку" на благодійність. Я рекомендую Фонд Притули...", – зазначив письменник.

Сергій Притула відреагував на допис Кінга і подякував йому.

"Наш фонд отримав дуже серйозну рекомендацію. Продовжуємо працювати заради нашої перемоги!" – написав він.

Раніше стало відомо, що 20 квітня Twitter почав видаляти сині галочки верифікації з акаунтів користувачів, які не підписалися на Twitter Blue. Цей сервіс дає можливість користувачам за щомісячну підписку отримувати розширені можливості у соцмережі. Коштує підписка на Twitter Blue 8 доларів на місяць.