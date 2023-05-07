Компанія Twitter визнала, що функція "Коло" мала проблеми з конфіденційністю

Про це інформує The Guardian.

Зазначають, що компанія Twitter надіслала користувачам електронного листа, у якому визнала, що функція "Коло" у соцмережі не працювала належним чином. Так, твіти, які були опубліковані в "Колі" для низки підписників і містили певну конфіденційну інформацію могли бачити й ті користувачі, які не були додані до цього "Кола".

Раніше користувачі соцмережі почали скаржитися, що твіти з "Кола" почали отримувати лайки та перегляди з тих облікових записів, які не повинні були їх бачити. Twitter же спершу не визнавав проблеми і надавав автоматичні відповіді на скарги.

Тепер компанія зазначає, що проблема була виявлена її командою безпеки. Наразі її вже виправили, і тепер твіти з "Кола" більше не будуть показуватися за його межами.

"Twitter прагне захищати конфіденційність людей, які користуються нашим сервісом, і ми розуміємо ризики, які може створити подібний інцидент, і ми глибоко шкодуємо, що це сталося", - заявили в компанії.

Довідка: Функція "Коло" у Twitter, подібно до функції "Близькі друзі" в Instagram, дозволяє публікувати дописи виключно для обмеженого кола людей, яких би обирали користувачі самостійно. Так люди можуть ділитися відвертими думками, зображеннями, непрофесійними висловлюваннями чи іншою конфіденційною інформацією виключно з низкою підписників, не ризикуючи поширити цю інформацію на ширше коло людей.