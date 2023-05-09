Twitter планує видаляти акаунти, які були неактивні упродовж кількох років

Про це інформує BBC.

За словами Маска, важливо зробити доступними низку нікнеймів. Він зазначив, що користувачі, імовірно, зможуть побачити падіння кількості підписників.

"Ми очищаємо облікові записи, у яких не було жодної активності протягом кількох років, тому ви, ймовірно, побачите падіння кількості підписників", - ідеться в повідомленні.

Цей крок розкритикували користувачі Twitter. Так частина з них боїться втратити доступ до акаунтів померлих родичів.

"Будь ласка, не видаляйте облікові записи людей, які пішли з життя… це важливий спогад для багатьох із нас, хто втратив сім’ю, яка була активною", - написав один із користувачів.

Також люди почали згадувати знаменитостей, які були відомими у Twitter перед смертю. Крім того, наголошували й на тому, що на деяких акаунтах можуть бути твіти, що мають історичну цінність, наприклад, дописи жертв трагедій. Окремі користувачі почали вимагати вшанування облікових записів загиблих.

У відповідь на це Маск натякнув, що такого сценарію можна уникнути. За його словами, старі облікові записи будуть архівовані, а не видалені.

Довідка: політика Twitter передбачає, що користувачі повинні входити до своїх акаунтів принаймні кожні 30 днів. В іншому випадку їхні облікові записи вважатимуться неактивними, через що можуть бути видалені.