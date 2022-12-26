Про це інформує Reuters.

"Наполегливість інвестиційних планів Samsung, швидше за все, допоможе їй зайняти частку ринку чіпів пам'яті та підтримати ціну акцій, коли попит відновиться", - кажуть аналітики.

Компанії Seoul Economic Daily повідомляє, посилаючись на власні джерела, Samsung планує розширити свою фабрику P3 у Пхентеку, Південна Корея, додавши 12-дюймові пластини для чіпів пам’яті DRAM.

Також Samsung має розширити завод додатковими потужностями 4-нанометрових мікросхем, які виготовлятимуть за ливарними контрактами - відповідно до проєктів клієнтів.

Фабрика P3, яка цього року розпочала виробництво передових чіпів флешпам'яті NAND, є найбільшим підприємством компанії з виробництва мікросхем.

Відомо, що наступного року Samsung планує додати щонайменше 10 пристроїв з екстремальним ультрафіолетом.

У жовтні компанія Samsung заявила, що не розглядає навмисне скорочення виробництва мікросхем, ігноруючи тенденцію ширшої галузі скорочувати виробництво для задоволення середньо- та довгострокового попиту.

"Ми плануємо підтримувати наші початкові плани інвестування в інфраструктуру", - сказав тоді виконавчий віцепрезидент відділу пам'яті Хан Цзінь-ман.

Нагадаємо, 14 липня Samsung представив чип графічної DRAM-пам'яті, що обробляє інформацію на понад 30% швидше за всі інші продукти компанії.

Компанія збирається стати лідером із випуску чипів графічної пам'яті наступного покоління. У 2021 році Samsung займав 38,9% світового ринку DRAM.

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