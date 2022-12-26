Samsung планує розширити виробництво мікросхем на своєму найбільшому заводі у Південній Кореї
Samsung Electronics планує наступного року збільшити потужності з виробництва мікросхем на своєму найбільшому заводі у Південній Кореї, попри прогнози економічного спаду
Про це інформує Reuters.
"Наполегливість інвестиційних планів Samsung, швидше за все, допоможе їй зайняти частку ринку чіпів пам'яті та підтримати ціну акцій, коли попит відновиться", - кажуть аналітики.
Компанії Seoul Economic Daily повідомляє, посилаючись на власні джерела, Samsung планує розширити свою фабрику P3 у Пхентеку, Південна Корея, додавши 12-дюймові пластини для чіпів пам’яті DRAM.
Також Samsung має розширити завод додатковими потужностями 4-нанометрових мікросхем, які виготовлятимуть за ливарними контрактами - відповідно до проєктів клієнтів.
Фабрика P3, яка цього року розпочала виробництво передових чіпів флешпам'яті NAND, є найбільшим підприємством компанії з виробництва мікросхем.
Відомо, що наступного року Samsung планує додати щонайменше 10 пристроїв з екстремальним ультрафіолетом.
У жовтні компанія Samsung заявила, що не розглядає навмисне скорочення виробництва мікросхем, ігноруючи тенденцію ширшої галузі скорочувати виробництво для задоволення середньо- та довгострокового попиту.
"Ми плануємо підтримувати наші початкові плани інвестування в інфраструктуру", - сказав тоді виконавчий віцепрезидент відділу пам'яті Хан Цзінь-ман.
Нагадаємо, 14 липня Samsung представив чип графічної DRAM-пам'яті, що обробляє інформацію на понад 30% швидше за всі інші продукти компанії.
Компанія збирається стати лідером із випуску чипів графічної пам'яті наступного покоління. У 2021 році Samsung займав 38,9% світового ринку DRAM.
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