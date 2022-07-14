Про це пише Yonhap.

Так, 24-гігабітна графіка Double Data Rate 6 (GDDR6) використовує 10-нанометрову технологію третього покоління. Вона на понад 30% швидше обробляє інформацію порівняно з іншими продуктами Samsung.

DRAM здатен обробляти зображення зі швидкістю до 1,1 ТБ/с, що дорівнює обробці 275 фільмів у якості Full HD за секунду. У Samsung наголошують, що цей чип найоперативніший у світі.

DRAM-пам'ять використовують у високопотужних 3D-іграх, персональних комп’ютерах, ноутбуках або пристроях, які відтворюють відео з високою роздільною здатністю. Технологію планують застосовувати також у високопродуктивних обчисленнях, електромобілях і автономних транспортних засобах.

Чип використовує динамічне масштабування напруги, підвищуючи енергоефективність на понад 20%.

Компанія збирається стати лідером із випуску чипів графічної пам'яті наступного покоління. У 2021 році Samsung займав 38,9% світового ринку DRAM.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb