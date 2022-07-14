English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Технології Samsung презентував найшвидший у світі чип графічної пам'яті DRAM

Samsung презентував найшвидший у світі чип графічної пам'яті DRAM

14 липня, 2022 четвер
11:52
Технології Samsung

Samsung представив чип графічної DRAM-пам'яті, що обробляє інформацію на понад 30% швидше за всі інші продукти компанії

Про це пише Yonhap.

Так, 24-гігабітна графіка Double Data Rate 6 (GDDR6) використовує 10-нанометрову технологію третього покоління. Вона на понад 30% швидше обробляє інформацію порівняно з іншими продуктами Samsung.

DRAM здатен обробляти зображення зі швидкістю до 1,1 ТБ/с, що дорівнює обробці 275 фільмів у якості Full HD за секунду. У Samsung наголошують, що цей чип найоперативніший у світі.

DRAM-пам'ять використовують у високопотужних 3D-іграх, персональних комп’ютерах, ноутбуках або пристроях, які відтворюють відео з високою роздільною здатністю. Технологію планують застосовувати також у високопродуктивних обчисленнях, електромобілях і автономних транспортних засобах.

Чип використовує динамічне масштабування напруги, підвищуючи енергоефективність на понад 20%.

Компанія збирається стати лідером із випуску чипів графічної пам'яті наступного покоління. У 2021 році Samsung займав 38,9% світового ринку DRAM.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Читайте також:
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
13 липня, 2022 середа
Данілов назвав умову, за якої Україна припинить воювати з Росією
Автор Віталій Портников
13 липня, 2022 середа
Раджапакса пішов дорогою Януковича та втік
13 липня, 2022 середа
ЗСУ почали знищувати російські бази ППО, - військовий експерт Коваленко
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.83
    Купівля 35.83
    Продаж 36.87
  • EUR
    Купівля 35.88
    Продаж 37.12
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
14 липня
12:10
телефон меседжер
Чергове перехоплення розмов окупантів від СБУ: "Нас тримають за бидло. За документами ми, виявляється, місяць тому кайфували у відпусці"
12:02
Ексклюзив
Maria Zolkina
Втративши нафтовий ринок у Європі, Росія його вже не поверне, – аналітикиня Золкіна
11:42
Оновлено
Вінниця
Росіяни обстріляли ракетами будівлю з офісними приміщеннями у Вінниці, є загиблі
11:25
Денис Шмигаль
Зупинити війну через тиск на Росію: прем'єр закликав закрити порти для російських суден і припинити торгівлю з країною-агресором
11:17
астероїд
Астероїд діаметром 88 метрів пролетить повз Землю
11:13
Мая Санду
"Не збираюся продавати частину країни за дешевий газ": президентка Молдови про підготовку до зими та контракт з Газпромом
11:11
Будівля ПриватБанку
ПриватБанк завершив перше півріччя 2022 року з прибутком, меншим у 1,8 рази за такий же період минулого року
11:07
Маріуполь окупанти
У Шахтарську під час детонації боєприпасів окупантів зникло троє російських "волонтерів"
10:59
Кая Каллас
Прем’єр-міністерка Естонії оголосила про свою відставку
10:54
Ексклюзив
Карта бойових дій
З півночі Харківщини ворог веде спроби наступу, - депутат райради Ткачук
10:52
долар
Нацбанк пояснив зростання курсу долара панічними настроями та "картковим туризмом"
10:50
Сенат США
США повідомляють про успішні випробування гіперзвукової ракети
10:38
Оновлено
росіяни обстріляли
На Дніпропетровщині росіяни обстріляли ліцей і спортивну школу
10:22
Ігор Йовічевіч
Шахтар призначив нового головного тренера
10:18
окупанти рф
Сили РФ на Донбасі за останні дні не просунулись і можуть "втратити імпульс", - британська розвідка
10:17
Інфографіка
втрати окупантів
Повномасштабна війна проти України: РФ втратила близько 37 870 військових, 1667 танків і 219 літаків
10:11
відпочинок, Греція
Через сильний вітер у Греції розбився вертоліт, двоє загиблих
10:10
Ексклюзив
Краматорськ Соледар Слов‘янська Сіверськ Бахмут карта бойових дій
Наразі головними напрямами наступу ворога будуть Бахмут та Слов'янськ, - офіцер батальйону "Свобода" Іллєнко
10:08
Ексклюзив
Володимир Цибулько
Росію колотить, а телебачення малює благосну картинку, - політолог Цибулько
09:48
ракета зруйнувала приміщення
Російська ракета зруйнувала приміщення депо метрополітену в Харкові
09:33
Оновлено
Рекетний обстріл Миколаєва
Росіяни вранці завдали ракетних ударів по Миколаєву: пошкоджено навчальні заклади й об’єкт транспортної інфраструктури
09:31
Верховна Рада України
Нардепам пропонують створити ТСК із контролю щодо використання зброї від західних партнерів
09:29
На Луганщині росіяни долучають пенсіонерів до розбору завалів
09:11
Окупанти 12 разів за добу обстріляли міста й села на межі Луганщини й Донеччини
09:08
Інфографіка
долар
Курс валют: скільки коштують долар і євро 14 липня
08:54
Сергій Братчук
Другого фронту з боку Придністров'я не буде - ситуація в області контрольована, - речник Одеської ОВА
08:50
Ракетний удар, Краматорськ
Росіяни завдали авіаракетних ударів по Краматорську: у місті частково нема електрики
08:42
Нові фейки російської пропаганди
Надану Україні зброю "задешево можна купити на Даркнеті": новий фейк від російських пропагандистів
08:29
російські війська
РФ бракує командирів у центральному військовому окрузі, - Генштаб
08:22
На фото наслідки обстрілів на Донеччині
Росія на Донеччині 13 липня вбила трьох мирних мешканців, ще 5 дістали поранення
07:46
Психологи й активісти створили проєкт арттерапії для українських дітей, постраждалих від війни
07:35
окупанти орки війська рф
Окупанти наступають у напрямку Верхньокам’янського, мають частковий успіх поблизу Кам’янки, - Генштаб ЗСУ
07:30
Огляд
ракетні системи США
Якою зброєю союзники посилюють ЗСУ: від безпілотників до танків, РСЗВ та літаків
06:58
МВФ
Війна в Україні погіршила цьогорічні глобальні економічні прогнози, - очільниця МВФ
06:47
У Демидові 14 липня відновлять рух мостом, знищеним детонацією вибухівки в червні
05:58
На фото Джо Байден сідає на літак
Тема України буде ключовою під час візиту Байдена на Близький Схід, - NYT
05:57
Жозеп Боррель
Боррель: Євросоюз не буде визнавати паспорти, які путінський режим роздаватиме українцям
04:49
окупанти
Кремль дав наказ сформувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW
04:27
Росіяни ретельно охороняють Кримський міст, - Данілов
03:44
діти війна
Росіяни примусово депортували 260 тис. дітей з окупованих територій України, - Блінкен
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV