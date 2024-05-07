Американський репер Macklemore випустив трек на підтримку Палестини
Американський репер Macklemore презентував трек Hind’s Hall, який відсилає до загиблого 6-річного палестинця Хінда Раджаба, та засудив правоохоронців і політиків, які підтримують Ізраїль
Про це пише The Guardian.
Американський музикант Бен Хаґерті, більш відомий як Macklemore, випустив трек Hind’s Hall, натхненний поточними студентськими протестами у США. Назва композиція вшановує пам’ять Хінда Раджаба, 6-річного палестинця, вбитого в Газі, коли він чекав на допомогу.
У Hind’s Hall репер підіймає низку питань, зокрема придушення поліцією протестів на підтримку Палестини, американську політику, переваги білої раси, цензуру в соціальних мережах і студентський активізм.
У треку Macklemore критикує статус-кво та міркує, "чому вихід із Ізраїлю і заклики до миру сприймаються як загрози".
"Люди, вони не підуть (протестувальники, - ред.) / Чим загрожує виведення (ізраїльських військ, - ред.) і бажання миру? / Проблема не в протестах, а в тому, що вони протестують / Це суперечить тому, що фінансує наша країна / Блокуйте барикади, доки Палестина не буде вільна", – читати реп Macklemore.
Протягом усієї пісні американський репер продовжує говорити про проблеми, пов’язані з війною Ізраїлю та Гази. Він звертає увагу на роль правоохоронних та системних структур.
"Актори зі значками, які захищають власність / І система, розроблена з домінуванням білих / Але люди на вулицях / Ви можете заплатити Meta, ви не можете заплатити мені", - співає Macklemore.
Окрім засудження ізраїльської кампанії в Газі, студенти Колумбійського університету закликають до того, щоб їхні університети вийшли з компаній, пов’язаних з Ізраїлем – заклик, який повторювався в інших університетських містечках США. Минулого тижня поліція Нью-Йорка заарештувала понад 100 людей, які протестували в Колумбійському університеті. Загалом понад 2000 людей були заарештовані через протести в університетських містечках США.
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