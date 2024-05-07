РФ звезла колаборантів з ТОТ на "інавгурацію" Путіна, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На Росії відбувається пропагандистський шабаш під назвою "інавгурація президента РФ". Для цього дійства в Москву завезли масовку з тимчасово окупованих територій", - розповідають у ЦНС.

Зазначено, що перелік осіб, які відвідали дійство, сформувала окупаційна влада, а людей звозили автобусами.

У Спротиві додають, за участь в масовці на "інавгурації" передбачена грошова виплата, а також харчування й поселення в Москві, що оплачують організатори. У межах програми водночас передбачена екскурсія в столиці РФ.