РФ звезла колаборантів з ТОТ на "інавгурацію" Путіна, - ЦНС
Російські окупанти звезли в Москву колаборантів з тимчасово окупованих українських територій на "інавгурацію" Володимира Путіна
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На Росії відбувається пропагандистський шабаш під назвою "інавгурація президента РФ". Для цього дійства в Москву завезли масовку з тимчасово окупованих територій", - розповідають у ЦНС.
Зазначено, що перелік осіб, які відвідали дійство, сформувала окупаційна влада, а людей звозили автобусами.
У Спротиві додають, за участь в масовці на "інавгурації" передбачена грошова виплата, а також харчування й поселення в Москві, що оплачують організатори. У межах програми водночас передбачена екскурсія в столиці РФ.
- Нагадаємо, "інавгурація" Путіна на п'ятий термін відбулася сьогодні, 7 травня. На неї прибули представники шести країн-членів ЄС. Окрім Франції, це були Угорщина, Словаччина, Мальта, Кіпр та Греція.
- Очільник Чечні Рамзан Кадиров після інавгурації Путіна заявив, що протягом місяця треба взяти під контроль Одесу та Харків, доки ще "є час".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.22 Купівля 39.22Продаж 39.74
- EUR Купівля 42.14Продаж 42.84
- Актуальне
- Важливе