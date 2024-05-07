Кіберспортсмен, який грав за росіян, пообіцяв пожертвувати гроші для України

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Оуена Баттерфілда, він більше ніколи не гратиме за російські команди.

"Я більше ніколи в житті не гратиму за російську організацію. Коли отримаю гроші від Pro League, я пожертвую їх Україні. Я навіть не брав грошей на їжу від Forze", - сказав smooya.

На кіберспортивному турнірі ESL Pro League Season 19 українська команда Monte двічі обіграли Forze, за яку і грав Баттерфілд.

Після матчу Monte опублікували допис у X, в якому відзначили, що smooya заслуговує на кращу команду, а він відповів: "Слава Україні". Щоправда, після цього британця змусили вибачитись, а він видалив свій твіт.