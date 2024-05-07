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Кіберспортсмен, який грав за росіян, пообіцяв пожертвувати гроші для України

7 травня, 2024 вiвторок
17:08
Спорт Оуен smooya Баттерфілд
Зміст

Британський кіберспортсмен Оуен smooya Баттерфілд, який грав за російську команду Forze на турнірі ESL Pro League Season 19, пообіцяв пожертвувати гроші для України

Про це повідомляє "Трибуна".

За словами Оуена Баттерфілда, він більше ніколи не гратиме за російські команди.

"Я більше ніколи в житті не гратиму за російську організацію. Коли отримаю гроші від Pro League, я пожертвую їх Україні. Я навіть не брав грошей на їжу від Forze", - сказав smooya.

На кіберспортивному турнірі ESL Pro League Season 19 українська команда Monte двічі обіграли Forze, за яку і грав Баттерфілд.

Після матчу Monte опублікували допис у X, в якому відзначили, що smooya заслуговує на кращу команду, а він відповів: "Слава Україні". Щоправда, після цього британця змусили вибачитись, а він видалив свій твіт.

  • 1 квітня українська команда Natus Vincere перемогла на турнірі PGL Major Copenhagen з Counter-Strike 2 та стала першим чемпіоном світу у CS2.
Теги:
Україна
Росія
кіберспорт
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