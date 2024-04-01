Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere перемогла на турнірі PGL Major Copenhagen з Counter-Strike 2 та стала першим чемпіоном світу у CS2
Про це повідомляє Еспресо.
NaVi перемогла американську команду FaZe Clan на двох мапах з трьох з рахунком 2:1 (Ancient – 13:9, Mirage – 2:13, Inferno – 13:3).
Як повідомляє Sportarena, команда вдруге в історії стала чемпіонами мейджора, повторивши успіх 2021 року у Стокгольмі. Загалом для NaVi це був шостий фінал.
У складі NaVi виступали два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський
- Юстінас "jL" Лекавічус
- Алексі "Aleksib" Віролайнен
- Міхай "iM" Іван
- Ігор "w0nderful" Жданов
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер)
Водночас в американській команді FaZe виступали:
- Гавард "rain" Нігаард
- Фінн "karrigan" Андерсен
- Робін "ropz" Кул
- Хелвіс "broky" Саукантс
- Давід "frozen" Чернянський
- Філіп "NEO" Кубський
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.92 Купівля 38.92Продаж 39.45
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.85
- Актуальне
- Важливе