Українська команда NaVi стала чемпіоном світу з Counter-Strike 2

Про це повідомляє Еспресо.

NaVi перемогла американську команду FaZe Clan на двох мапах з трьох з рахунком 2:1 (Ancient – 13:9, Mirage – 2:13, Inferno – 13:3).

Як повідомляє Sportarena, команда вдруге в історії стала чемпіонами мейджора, повторивши успіх 2021 року у Стокгольмі. Загалом для NaVi це був шостий фінал.

У складі NaVi виступали два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський

Юстінас "jL" Лекавічус

Алексі "Aleksib" Віролайнен

Міхай "iM" Іван

Ігор "w0nderful" Жданов

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер)

Водночас в американській команді FaZe виступали: