Нідерланди розмістять у Литві систему Patriot
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що в липні країна розмістить у Литві систему ППО великої дальності Patriot
Про це повідомляє Delfi.
Під час зустрічі у Литві з міністром оборони Лаурінасом Кащюнасом Оллонгрен зазначила, що система буде розгорнута 6-23 липня.
Відомо, що крім того міністри обговорили двосторонню співпрацю у сфері оборони, майбутні навчання, під час яких Нідерланди і розмістять у Литві систему ППО.
Наприкінці березня Нідерланди ухвалили рішення цього літа на кілька тижнів розмістити у Литві ЗРК Patriot. Нідерландський військовий підрозділ проходитиме навчання у Литві разом із частинами Литовської армії.
- 7 травня повідомлялось, що Нідерланди збережуть військову присутність у Литві в рамках зведеного батальйону НАТО передового базування до кінця 2026 року.
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