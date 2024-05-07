Нідерланди розмістять у Литві систему Patriot

Про це повідомляє Delfi.

Під час зустрічі у Литві з міністром оборони Лаурінасом Кащюнасом Оллонгрен зазначила, що система буде розгорнута 6-23 липня.

Відомо, що крім того міністри обговорили двосторонню співпрацю у сфері оборони, майбутні навчання, під час яких Нідерланди і розмістять у Литві систему ППО.

Наприкінці березня Нідерланди ухвалили рішення цього літа на кілька тижнів розмістити у Литві ЗРК Patriot. Нідерландський військовий підрозділ проходитиме навчання у Литві разом із частинами Литовської армії.