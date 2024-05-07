Мінометні снаряди, військові вантажівки, бронемашини: Косово передасть Україні пакет військової допомоги
Частково визнане Косово передасть Україні пакет військової допомоги, до якого увійдуть мінометні снаряди, військові вантажівки, бронемашини, тактичні автомобілі
Про це повідомляє hromadske.
"Я не буду вдаватися глибоко в деталі, але можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті", - розповів міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі.
Зазначається, що тактичні автомобілі та бронетехніка увійшли до першої партії допомоги Україні - їх уже передали. У другому пакеті - мінометні снаряди.
Також Косово тренує українських фахівців з розмінування, у 2022 році завершила тренування перша група Центру протимінної діяльності. За словами міністра, нині в Косово готуються тренувати другу групу.
"Ми налаштовані рішуче підтримувати Україну у всіх аспектах відповідно до наших умов і можливостей", - наголосив Мачедонсі.
- 30 квітня стало відомо, що латвійський уряд затвердив новий пакет допомоги для України, у межах якого Збройні сили отримають зенітні гармати, а також безпілотники для спостереження.
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