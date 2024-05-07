Мінометні снаряди, військові вантажівки, бронемашини: Косово передасть Україні пакет військової допомоги

Про це повідомляє hromadske.

"Я не буду вдаватися глибоко в деталі, але можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті", - розповів міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі.

Зазначається, що тактичні автомобілі та бронетехніка увійшли до першої партії допомоги Україні - їх уже передали. У другому пакеті - мінометні снаряди.

Також Косово тренує українських фахівців з розмінування, у 2022 році завершила тренування перша група Центру протимінної діяльності. За словами міністра, нині в Косово готуються тренувати другу групу.

"Ми налаштовані рішуче підтримувати Україну у всіх аспектах відповідно до наших умов і можливостей", - наголосив Мачедонсі.