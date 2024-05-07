Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Мінометні снаряди, військові вантажівки, бронемашини: Косово передасть Україні пакет військової допомоги

Мінометні снаряди, військові вантажівки, бронемашини: Косово передасть Україні пакет військової допомоги

7 травня, 2024 вiвторок
16:47
Війна з Росією Косово
Зміст

Частково визнане Косово передасть Україні пакет військової допомоги, до якого увійдуть мінометні снаряди, військові вантажівки, бронемашини, тактичні автомобілі

Про це повідомляє hromadske.

"Я не буду вдаватися глибоко в деталі, але можу сказати, що це мінометні снаряди 120 мм, 60 мм, 81 мм, військові вантажівки для перевезення особового складу та озброєння, бронемашини, тактичні машини для підтримки підрозділів в Україні в транспортно-оперативному аспекті", - розповів міністр оборони Косова Еюп Мачедонсі.

Зазначається, що тактичні автомобілі та бронетехніка увійшли до першої партії допомоги Україні - їх уже передали. У другому пакеті - мінометні снаряди. 

Також Косово тренує українських фахівців з розмінування, у 2022 році завершила тренування перша група Центру протимінної діяльності. За словами міністра, нині в Косово готуються тренувати другу групу. 

"Ми налаштовані рішуче підтримувати Україну у всіх аспектах відповідно до наших умов і можливостей", - наголосив Мачедонсі.

  • 30 квітня стало відомо, що латвійський уряд затвердив новий пакет допомоги для України, у межах якого Збройні сили отримають зенітні гармати, а також безпілотники для спостереження.
Теги:
Світ
Україна
зброя
Косово
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Українська дитина рятується від російської агресії, фото на вокзалі Перемишля, Польща, 27.02.2022
Автор Олександр Борисов
6 травня, 2024 понедiлок
Німеччина. Як живе табір з українськими біженцями
На фото: Емілі Блант
6 травня, 2024 понедiлок
"Почувалася приниженою": зірка "Оппенгеймера" Емілі Блант розкритикувала "мерзенного" російського режисера
На фото: представник Німеччини на Євробаченні-2024 Isaak
6 травня, 2024 понедiлок
"Ми музиканти, а не політики": представник Німеччини на Євробаченні-2024 пропонує повернути Росію на конкурс
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.22
    Купівля 39.22
    Продаж 39.74
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
7 травня
17:43
фортифікація, обладнання рубежів оборони, ЗСУ
Уряд затвердив порядок прийняття, утримання обслуговування та ведення обліку фортифікацій
17:39
Олександр Усик
"З маленького кролика у вовка": ексчемпіон світу заявив про фантастичне перевтілення Усика
17:31
Ексклюзив
ядерна зброя росії
Приховано підготуватися навіть до імітації відпрацювання ядерної зброї росіяни не зможуть: Defence Express про військові навчання РФ
17:20
Оновлено
інавгурація путіна
Названо країни ЄС, окрім Франції, представники яких відвідали "інавгурацію" Путіна
17:19
РФ звезла колаборантів з ТОТ на "інавгурацію" Путіна, - ЦНС
17:14
У США оголосили лауреатів Пулітцерівської премії
17:11
хліб
На ТОТ Херсонщини дефіцит продуктів, - "Жовта стрічка"
17:08
Оуен smooya Баттерфілд
Кіберспортсмен, який грав за росіян, пообіцяв пожертвувати гроші для України
17:08
Ексклюзив
Сі Цзіньпін літак
Китаю байдуже, як саме закінчиться війна, - дипломат Литвин
17:03
Вірменія може заборонити мовлення російських каналів
16:59
збита ракета
Майже половина північнокорейських ракет, які РФ запускала по Україні, вибухнули в повітрі, – ОГП
16:47
Росія Володимир Путін Чечня Рамзан Кадиров війна з Росією Одеса Харків
Кадиров після "інавгурації" Путіна заявив, що треба впродовж місяця "взяти Одесу і Харків"
16:40
хімічна атака дим смог
Міжнародні експерти не знайшли доказів застосування в Україні хімічної зброї
16:40
Торнадо у США
Потужні торнадо пронеслися Оклахомою: щонайменше 1 людина загинула, 5 поранені
16:30
На фото: Jerry Heil в номері на Євробаченні-2024
У Польщі закликають не голосувати за Україну на Євробаченні-2024 через світшот Jerry Heil з написом Banderaciaga
16:29
Служба безпеки України
Воювали проти ЗСУ на Запоріжжі: СБУ оголосила підозру трьом мешканцям Криму
16:18
Оновлено
росія ядерна зброя
РФ готує ядерні навчання з підрозділами прикордонного з Україною військового округу. У НАТО відреагували
16:13
Ексклюзив
Кримський міст
Може не витримати навантаження після пошкодження: Плетенчук про ворожу логістику Кримським мостом
16:13
Оновлено
МКС
Запуск космічного корабля Starliner компанії Boeing перенесли через проблему з кисневим клапаном
16:07
Олександр Лукашенко
У Білорусі вирішили перевірити носії тактичної ядерної зброї
16:07
OPINION
Вадим Денисенко
Інавгурація Путіна. Кілька важливих неприємних фактів
15:57
кавун
"Херсонських кавунів буде вп'ятеро більше, ніж торік": Прокудін про відновлення агросектору регіону
15:57
Дональд Туск
Туск закликав країни ЄС створити спільну систему ППО
15:52
Дмитро Лубінець
"Настав час для вольового рішення": Лубінець розповів, чого очікує від Червоного Хреста
15:36
поліція Литва
У Литві посилять патрулювання на так званий День перемоги, який святкують у РФ
15:19
Ексклюзив
Багаторівнева військова операція: полковник ЗСУ про замах на президента
15:18
На фото: український репер OTOY
"Варіантів нема": репер OTOY розповів, коли піде до ТЦК
15:05
Уряд продовжив на місяць відстрочки від призову працівників підприємств
14:49
Україна та Туреччина
Ратифікація угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною: уряд підтримав законопроєкт
14:40
Конкурс "Честь Професії - 2024" оголосив шортлист фіналістів
14:36
Грузія ЄС
Євродепутати закликали Борреля призупинити статус кандидата в ЄС для Грузії через закон про "іноагентів"
14:36
стартап
Інвестиційний саміт SelectUSA: обрано стартапи, які представлятимуть Україну у США
14:16
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:06
OPINION
Руслан Рохов
Індивідуальні альянси як раціональна альтернатива НАТО
13:58
Друга світова війна Росія технології
Георгіївська стрічка та п’ятикутна зірка: у РФ продають іPhone 15 зі спецдизайном до Дня перемоги
13:57
Володимир Зеленський
Готували вбивство президента України: СБУ викрила мережу агентів ФСБ РФ і затримала двох полковників УДО
13:37
"В'язниця, а не Кремль": в Гаазі перед Міжнародним судом ООН організували акцію до дня "інавгурації" Путіна
13:26
Анонс
Сила слова: фіналістки Премії Георгія Ґонґадзе проведуть відкриту зустріч
13:14
вівчарка
У Києві чоловік застрелив вівчарку сусідів, яку привезли з зони АТО: йому оголосили підозру
13:10
Anonymous
Anonymous пообіцяли "дикі кібератаки на урядові сайти" Грузії в разі придушення протестів проти закону про "іноагентів"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV