Литва прийняла на своїй території близько 44 тисяч українських біженців
З початку повномасшабного вторгнення військ РФ в Україну Литва прийняла на своїй території уже близько 44 тисяч українських біженців
Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на BNS.
За попередньою інформацією Департаменту статистики Литви, станом на 12 квітня у Литві зареєстровано близько 43,8 тисячі біженців з України. З них 18,2 тисяч – неповнолітні.
Зокрема за минулу добу в Литві зареєстровано 857 біженців, з них 334 - неповнолітні, серед яких 87 дітей до шести років.
За останніми даними, у середньому на територію Литви з України щотижнево прибуває 489 осіб.
Департамент статистики також повідомляє, що близько третини українців зареєстровані у Вільнюському центрі реєстрації. Майже 6 тисяч – у Каунаському центрі.
Крім того 4,9 тисячі біженців, які прибули до Литви - діти віком до шести років. 13,4 тисяч - віком від 6 до 18 років. Понад 1,9 тисяч - особи віком від 65 років.
Більшість подали прохання про надання тимчасового дозволу на проживання через гуманітарні причини.
Більшість прибулих - жінки та діти.
- Нагадаємо, що 31 березня Литва внесла РФ, Білорусь і окупований Крим до переліку ворожих країн і територій
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