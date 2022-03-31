Литва внесла РФ, Білорусь і окупований Крим до переліку ворожих країн і територій

Про це пише LRT.



"Досі організації не мали підстав відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо пропоновані товари надходять з країн ризику або коли постачальники пов'язані з такими країнами. Згідно із затвердженим списком держав, закупники зможуть ухвалювати рішення не фінансувати ці ворожі держави за допомогою державних закупівель", - зауважила міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте.



До переліку, складеного Міністерством економіки й інновацій країни, увійшли РФ, Білорусь, тимчасово окупований Росією Крим, непідконтрольне уряду Молдови Придністров'я, непідконтрольні уряду Грузіїї Абхазія й Південна Осетія.



Список буде чинним до збережння в Литві надзвичайного стану та в інших подібних випадках, визначених урядом країни.

Нагадаємо, раніше Литва закликала виключити Росію та Білорусь з Інтерполу.

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