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Литва внесла РФ, Білорусь і окупований Крим до переліку ворожих країн і територій

31 березня, 2022 четвер
06:22
війна з Росією Литва прапор

Литва внесла РФ, Білорусь, окупований Росією Крим, Придністров'я, Абхазію та Південну Осетію до списку ворожих країн і територій, на основі якого можна виключати їхні компанії з тендерів на держзакупівлі та розривати з ними угоди

Про це пише LRT.

"Досі організації не мали підстав відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо пропоновані товари надходять з країн ризику або коли постачальники пов'язані з такими країнами. Згідно із затвердженим списком держав, закупники зможуть ухвалювати рішення не фінансувати ці ворожі держави за допомогою державних закупівель", - зауважила міністерка економіки Литви Аушріне Армонайте.

До переліку, складеного Міністерством економіки й інновацій країни, увійшли РФ, Білорусь, тимчасово окупований Росією Крим, непідконтрольне уряду Молдови Придністров'я, непідконтрольні уряду Грузіїї Абхазія й Південна Осетія.

Список буде чинним до збережння в Литві надзвичайного стану та в інших подібних випадках, визначених урядом країни.

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