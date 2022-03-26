Литва закликала виключити Росію та Білорусь з Інтерполу

Про це повідомляє Delfi.



Міністр внутрішніх справ Литви зазначила, що вони поважають нейтральність Інтерполу та цінують зусилля щодо запровадження більш суворого контролю над московським національним центральним офісом. Хоча Конституція Інтерполу не має положення про припинення членства країни в цій організації, Білотайте впевнена, що може бути знайдено правовий спосіб, якщо це схвалить міжнародне співтовариство.

Зауважимо, щодо війни Росії в Україні Інтерпол заявив, що дотримуватиметься нейтралітету, проте посилить контроль за московським офісом, щоб уникнути можливих зловживань каналами Інтерполу. Глава Інтерполу також заявив, що певні канали з Росією та Білоруссю мають залишитися відкритими – це дозволить розслідувати та запобігати міжнародним злочинам.

Нагадаємо, заборону доступу Росії до системи Інтерполу ініціювали також у Великій Британії.

Україна також зверталась з подібною вимогою. У Міністерстві внутрішніх справ вважають, що РФ використовує інструменти Інтерполу для прикриття своїх злочинів.

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