Україна вимагає виключити Росію з Інтерполу

Про це написав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський у Facebook.



Він зазначив, що РФ використовує інструменти Інтерполу для прикриття своїх злочинів.

"Росія має бути виключена зі складу організації INTERPOL за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні. Ми закликаємо Виконавчу раду негайно ухвалити таке рішення", - заявив Монастирський.

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