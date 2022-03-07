Великобританія пропонує викинути Росію з Інтерполу
Великобританія ініціює заборону доступу Росії до системи Інтерполу.
Про це повідомила міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател у своєму twitter.
Так, Великобританія спільно з США, Канадою, Австралією та Новою Зеландією звернулась до Виконавчого комітету Інтерполу прийняти рішення цього тижня та, відповідно до правил, негайно призупинити доступ Росії до систем Інтерполу.
"Дії Росії становлять пряму загрозу безпеці людей і міжнародному співробітництву правоохоронних органів", - наголосила вона.
Нагадаємо, Росію, через її вторгнення в Україну, позбавляють членства у багатьох міжнародних організаціях.
- Так, Росію виключили з Ради держав Балтійського моря.
- Також, Асоціація європейських професійних футбольних ліг ухвалила рішення виключити російські чемпіонати зі складу організації.
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