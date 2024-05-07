Британія, США й Австралія запровадили санкції проти російського лідера хакерської мережі LockBit

Про це повідомляє Reuters.

Завдяки запровадженим санкціям активи Хорошева будуть заморожені, а сам лідер хакерської мережі не зможе відвідувати деякі країни.

"Запроваджуючи санкції щодо одного з лідерів LockBit, ми робимо прямі дії проти тих, хто продовжує загрожувати глобальній безпеці, одночасно викриваючи зловмисну кіберзлочинну діяльність, яка походить із Росії", - заявила міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії Анн-Марі Тревельян.

Зазначено, що Хорошева ідентифікували як одного з очільників угруповання LockBit, що виманило в людей по всьому світу понад $1 млрд.