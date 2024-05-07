Британія, США й Австралія запровадили санкції проти російського лідера хакерської мережі LockBit
Сполучені Штати Америки, Велика Британія та Австралія наклали санкції на одного з російських лідерів хакерського угруповання LockBit - Дмитра Хорошева
Про це повідомляє Reuters.
Завдяки запровадженим санкціям активи Хорошева будуть заморожені, а сам лідер хакерської мережі не зможе відвідувати деякі країни.
"Запроваджуючи санкції щодо одного з лідерів LockBit, ми робимо прямі дії проти тих, хто продовжує загрожувати глобальній безпеці, одночасно викриваючи зловмисну кіберзлочинну діяльність, яка походить із Росії", - заявила міністерка міжнародної торгівлі Великої Британії Анн-Марі Тревельян.
Зазначено, що Хорошева ідентифікували як одного з очільників угруповання LockBit, що виманило в людей по всьому світу понад $1 млрд.
- 21 лютого стало відомо, що завдяки масштабній операції, в якій брали участь правоохоронці десятка країн, вдалося знешкодити LockBit – одну з найбільших хакерських мереж у світі.
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