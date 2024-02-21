Знешкоджено міжнародну хакерську мережу LockBit, США наклали санкції на росіян – розробників вірусу

Про це повідомило агентство Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінальної юстиції (Єсвроюст).

Завдяки скоординованим діям, підтриманих Євроюстом і Європолом, судові та правоохоронні органи з 10 різних країн знешкодили одну з найактивніших програм-вимагачів у світі – LockBit. Мережа поширювала розроблений росіянами вірус, що атакував пристрої та вимагав у власників викуп за повернення доступу до даних.

У Польщі й Україні заарештували двох членів цієї мережі. Крім того, правоохоронні органи викрили основну платформу LockBit та іншу відповідну інфраструктуру. Зокрема, було видалено 34 сервери в Нідерландах, Німеччині, Фінляндії, Франції, Швейцарії, Австралії, США та Великій Британії.

Також влада заморозила понад 200 криптовалютних рахунків, пов’язаних зі злочинною організацією.

Своєю чергою міністерство фінансів США 20 лютого оголосило про санкції проти двох росіян, причетних до розробки програми-вимагача LockBit.

Як повідомили на сайті мінфіну США, під санкції потрапили житель Новомосковська Іван Кондратьєв (у кіберзлочинному світі діяв як Bassterlord і Fisheye) та Артур Сунгатов – "афілійована особа групи Lockbit і брав активну участь в атаках вірусів-вимагачів LockBit".

Міжнародна операція стала результатом комплексного розслідування, проведеного нацагентством боротьби зі злочинності Великої Британії. З ним співпрацювали правоохоронні органи Франції, Німеччини, Швеції, Нідерландів, Сполучених Штатів, Швейцарії, Австралії, Канади та Японії.

Справу було відкрито в Євроюсті у квітні 2022 року на запит французької влади.